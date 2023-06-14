Зачем в стиральную машину добавлять лавровый лист: лайфхак, о котором мало известно

Такой способ издревле использовали наши мамы и бабушки

Процесс стирки не настолько простой, как может показаться на первый взгляд, потому что существует ряд ошибок, из-за которых вещь может испортиться и потерять свой насыщенный цвет. Но не все хозяйки знают, как можно исправить эту проблему и сделать так, чтобы одежда выглядела как новенькая. А весь секрет кроется в кухонной приправе.

Эксперты советуют перед стиркой добавлять в машинку несколько лавровых листов, которые помогают освежить одежду и сохранить ее цвет даже лучше дорогих разрекламированных кондиционеров. Как применять лайфхак поделилось издание Archidea.

Как использовать лавровый лист при стирке

Возьмите 10 лавровых листочков, положите в небольшой мешочек, добавьте туда же четыре столовые ложки пищевой соды и перемешайте. Потом мешочек отправьте в барабан стиральной машинки вместе с вещами. Выбирайте температуру воды менее 30 градусов.

Также можно взять несколько лавровых листов, положить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Подождите 15-20 минут, пока вода остынет и положите в раствор одежду на несколько часов. После этого постирайте его в машинке.

"Телеграф" писал ранее, зачем добавлять перед стиркой в барабан шарики из фольги. Эксперты рассказали, как этот хитрый трюк повлияет на одежду.