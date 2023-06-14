Названы счастливчики недели по картам Таро: их ждет успех и исполнение желаний
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Четыре знака Зодиака могут ждать хороших новостей и событий
Середина июня многим принесет новые впечатления и перемены в жизни, однако четыре знака Зодиака в ближайшие дни будут особенно удачливы.
Это Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Рыбы, — говорит расклад по картам Таро от "Телеграфа", составленный для всех знаков на неделю с 12 по 18 июня.
Скорпионам выпал Туз кубков
Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, вот-вот исполнится Ваше давнее потаенное желание или же встретится настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции и не упустите возможность провести время с близкими.
Стрельцам выпал Паж кубков
Эта карта обещает новые эмоции и впечатления. Возможно, у Вас будет приятная встреча или придут хорошие новости. Не стесняйтесь пробовать новое, быть романтичным и рискованным.
Козерогам выпала перевернутая Четверка жезлов
Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и в обоих положениях она несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.
Рыбам выпала Восьмерка пентаклей
На этой неделе Вы будете "в ресурсе" плодотворно работать над собой, можете познакомиться в нужными людьми или возможно даже откроете новое дело. Сейчас самое время приложить усилия, в будущем они обязательно окупятся.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться до конца года по картам Таро.