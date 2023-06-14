Какую процедуру надо проводить с помидорами в теплице: от этого зависит высокая урожайность

Раскрываем несколько правил пасынкования

Период активности на даче не сбавляет темп, поэтому не время забывать о заботе о будущих урожаях. В данный сезон многие огородники выращивают помидоры, которые являются одной из наиболее популярных и полезных овощных культур.

Для томатов, выращиваемых в теплице, особенно важно проводить пасынкование. Эта процедура способствует более быстрому созреванию плодов и одновременно увеличивает продолжительность плодоношения, что в свою очередь увеличивает урожайность. Пасынки, пишет ukr.media, представляют собой боковые отростки, которые возникают из листовых пазух.

Что нужно знать о пасынковании томатов

Перед началом процедуры пасынкования нужно решить, из скольких побегов формируют куст. Обычно выбирается вариант с одним побегом, но также возможно выращивание помидоров из 2 или 3 побегов.

Преимущество использования одного стебля заключается в лучшей циркуляции воздуха и возможности увеличения плотности посадки. Ненужные пасынки удаляются утром в хорошую погоду, чтобы растение успело затянуть раны к вечеру. За три дня до этой процедуры растение не поливают и не подкармливают, после чего следует полить его и дать древесной золы.

Важно соблюдать несколько правил пасынкования: нельзя удалять более трех побегов, а процедуру следует проводить еженедельно без использования инструментов, чтобы минимизировать риск заражения растения.

Ранее "Телеграф" писал, как защитить помидоры от такого заболевания, как фитофтороз. Опытные огородники знают один эффективный рецепт раствора.