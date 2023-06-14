Соседи будут грызть ногти: три правила, которые обеспечат пышное цветение лилий

Придерживайтесь этих простых рекомендаций и наслаждайтесь обильным цветением прекрасных цветков

Лилии являются символом чистоты, нежности, величия и изящности. Они применяются для декорирования садов, создания букетов и других цветочных композиций. Однако чтобы в полной мере насладиться их великолепием, необходимо достичь активного процесса цветения у лилий.

Нередко возникают трудности в достижении этой цели из-за неправильного обращения с культурой. К счастью, существует определенные правила, придерживаясь которых можно достичь пышного цветения лилий, пишет ukr.media.

Правильное количество солнца

Если многие культуры требуют обильного солнечного света для пышного цветения и красоты, то лилии имеют совершенно иные потребности. Для этих цветов необходимо освещение только в первой половине дня.

Не перекармливайте

Если ваша цель — достичь пышного цветения лилий, лучше применять специальные удобрения и не более 2-3 раз за сезон. Превышение подкормок не принесет никакой пользы растениям.

Наслаждайтесь ими на даче

Лучше не обрезать лилии, чтобы не вызвать различные заболевания. Также не рекомендуется для этой цели использовать острые инструменты. Идеальным вариантом будет просто оставить эти прекрасные цветы на участке.

Ранее "Телеграф" писал, чем удобрить садовые цветы, если они не перестали расти. Очень эффективная подкормка на основе обычного столового уксуса.