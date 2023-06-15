Нужно следовать всего трем правилам: как продлить жизнь своего компьютера

Любая техника нуждается в своевременном и правильном уходе

Компьютер в современном мире является незаменимой вещью, потому что мы используем его для работы, обучения, досуга и расширения своего кругозора. И чтобы техника прослужила вам как можно дольше, следует за ней правильно ухаживать.

Специалисты назвали всего три правила, которых следует придерживаться, если хотите, чтобы ваш надежный помощник служил верой и правдой, как можно дольше и, по возможности, не ломался. А что это за правила рассказано в материале издания Meta.

Советы, которые помогут продлить жизнь своего компьютера

Заботьтесь об электронной безопасности

Чтобы защитить компьютер или ноутбук от внезапного выключения электричества или перепадов напряжения, которые могут негативно сказаться на его работе, а также избежать коротких замыканий, тогда купите стабилизатор напряжения. Оберегайте свою технику от ситуаций, которые способны ей навредить.

Следите за сборкой ПК и проводите диагностику

Для того чтобы компьютер работал мощнее, можно приобрести мощную видеокарту, особенно если вы играете в игры. Но следует помнить, что новые комплектующие детали могут сжечь материнскую карту, поэтому лучше посоветоваться со специалистом. Более того, периодически проводите диагностику вашей системы.

Чистите систему охлаждения

Не забывайте время от времени проводить чистку кулера и других систем охлаждения, что сопровождается нанесением или заменой термопасты. Это убережет вашего персонального помощника от перегрева, который может пагубно отразиться на его работе.

"Телеграф" писал ранее, как нельзя выключать компьютер или ноутбук, чтобы не повредить файлы. Следует придерживаться всего несколько правил.