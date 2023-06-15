Маст-хэв любого гардероба: с чем этим летом носить белую футболку

Базовые вещи всегда будут в моде

Каждая девушка стремится выглядеть красиво, поэтому использует главные тренды 2023 года, чтобы формировать стильные и яркие образы. Но не стоит забывать о базовом гардеробе, в который входит белая футболка. Пожалуй, она есть у каждой модницы, потому что с ней идеально сочетаются любые вещи.

Стилисты говорят, что с помощью белой футболки можно составить как обычный прогулочный look, так и нестандартные аутфиты или образы для вечеринок. С какими вещами в этом летнем сезоне лучше всего сочетать базовый элемент одежды, рассказали в материале издания OBOZREVATEL.

С чем носить белую футболку летом 2023

С классическим пиджаком

В моде сейчас пиджаки свободного кроя, а с их помощью можно подать любую вещь по-новому, в частности и белую футболку. Завершить образ можно классическими брюками или джинсами, кроссовками или лоферами, добавив солнцезащитные очки и сумочку.

белая футболка с пиджаком

Total-white

Такие образы всегда выглядят стильно и эффектно, поэтому смело можете комбинировать белую футболку с брюками или джинсами такого же оттенка. А свой look можно выделить одной яркой деталью, например, подвеской, платком или другим аксессуаром.

белая футболка в образе Total-white

С юбками разной длины

В этом сезоне актуальны юбки миди, макси, мидакси и базовая белая футболка будет отлично с ними сочетаться. Обувь также можно выбрать любую, какая вам больше по душе: кроссовки, кеды, босоножки или туфли-лодочки. Такой образ будет одновременно простым и стильным.

белая футболка в сочетании с юбками

Сарафан

Не бойтесь делать ваши образы интересными, поэтому сверху белой футболки надевайте сарафаны, можно в тон, а можно в других нежных оттенках или же с ярким принтом — все зависит от вашего настроения. Завершить look можно лоферами, кедами или туфлями-лодочками.

белая футболка с сарафаном

"Телеграф" писал ранее, с чем этим летом можно комбинировать шелковую юбку. Стилисты поделились ценными советами.