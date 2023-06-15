Их ждет море радости: каким знакам Зодиака карты Таро обещают много хорошего в июне

Эти знаки смогут дождаться хороших новостей, разрешить конфликты и вернуть потерянное

Начало лета в 2023 году многим принесло хорошие новости, однако четыре знака Зодиака могут ждать на особо хорошие новости.

Ими являются Овен, Телец, Рак и Рыбы, — говорит расклад по картам Таро, который "Телеграф" составил на июнь.

Овнам выпала перевернутая Луна

В обычном положении эта карта обещает мало хорошего, однако в перевернутом виде прогнозирует, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.

Тельцам выпала перевернутая Четверка жезлов

Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и в обоих положениях она несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Ракам выпала перевернутая Пятерка кубков

В обычном положении эта карта называется "Владыка недостатка в наслаждениях" и она обещает потери, однако Вам она выпала перевернутой, что является добрым знаком. В ближайшие недели к Вам вернется что-то утерянное, — это может быть как утерянная радость жизни или уверенность, так и человек, с которым Вы давно не общались.

Рыбам выпала перевернутая Пятерка жезлов

Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас в июне будет отличное время, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.