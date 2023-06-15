Огурцы будут расти быстрее и не болеть: какой самодельной подкормкой их поддержать

Чтобы стимулировать рост огурцов, поливайте их особым раствором

Огурцы вырастить просто, но чтобы растение лучше и быстрее развивалось, важно вносить определенные подкормки. Опытные огородники вместо магазинных средств используют органические удобрения, которые легко приготовить самостоятельно.

Огурцы будут расти быстрее и не болеть, если поддержать развитие культуры дрожжевым настоем. Об этом рассказывает издание "Зелена садиба".

Дрожжи – частый компонент органических растворов, которыми удобряют овощи, в том числе огурцы. Этот продукт стимулирует рост культуры, делает растение более выносливым, защищает от различных инфекций.

Как приготовить дрожжевое удобрение? 100 г живых или 10 г сухих дрожжей разведите в нехолодной воде, добавьте 2-3 столовые ложки сахар, оставьте настаиваться около трех часов. Затем разведите смесь с водой в соотношении 1 к 5.

Как удобрять огурцы дрожжевым настоем? Просто поливайте готовым раствором огурцы под корень. Использовать эту подкормку можно спустя две недели после высадки рассады в грунт. Повторите манипуляцию спустя еще две недели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как спасти огурцы от желтых пятен на листьях. С этой проблемой часто сталкиваются дачники, но ее легко решить.