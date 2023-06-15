Цвет настроения – зеленый: интересные идеи маникюра, которые привлекут внимание
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Зеленый маникюр имеет множество оттенков, а это позволяет играть на контрастах
Красивые и ухоженные руки — визитная карточка любой девушки, а стильный маникюр станет идеальным дополнением, которое не только поднимет настроение своей обладательнице, но и привлечет внимание других. Этот сезон богат на nail-тренды, и очень часто девушки выбирают на лето дизайны с зеленными оттенками.
Цвета, которые мы встречаем в природе являются базовыми, они отлично сочетаются с любой одеждой. Зеленый маникюр будет гармонично смотреться как на коротких, так и на средних и длинных ноготках, поэтому не бойтесь экспериментировать и применяйте различные техники.
Стильные идеи для создания зеленого маникюра
Френч
Как бы не изменялись модные тенденции, но френч всегда остается на пике популярности, потому что он элегантный и женственный. Можно сделать его с зелеными оттенками, тогда образ получится более ярким и эффектным. Но форму френча можно выбрать экспериментальную, а не классическую — зависит от вашей фантазии.
Геометрия
Геометрические дизайны также остаются в тренде этим летом и они допускаются на ноготках различной длины. Выбирайте простые линии, формы и контрастные оттенки. Такой стиль можно дополнять градиентом, блестящими элементами, только без фанатизма, чтобы все смотрелось гармонично.
Матовый дизайн
Отличный вариант на лето, потому что матовый топ делает цвет более приглушенным, но весьма элегантным и стильным. Он создаст на ноготках любой формы и длины красивый эффект. Мастера советуют сделать либо все ногти матовыми, либо один, оставив другие с глянцевым покрытием.
Зеленый в сочетании с золотом
Зеленные оттенки весьма гармонично сочетаются с золотом, поэтому для создания красивого дизайна добавляйте фольгу, глиттер или втирку — эти детали сделают ваш маникюр более эффектным. Такая идея также будет красиво смотреться на ноготках любой формы и длины.
"Телеграф" писал ранее, какие идеи подойдут для летнего маникюра. Стилисты указали модницам на главные тренды, которые можно использовать в этом сезоне.