Цвет настроения – зеленый: интересные идеи маникюра, которые привлекут внимание

Зеленый маникюр имеет множество оттенков, а это позволяет играть на контрастах

Красивые и ухоженные руки — визитная карточка любой девушки, а стильный маникюр станет идеальным дополнением, которое не только поднимет настроение своей обладательнице, но и привлечет внимание других. Этот сезон богат на nail-тренды, и очень часто девушки выбирают на лето дизайны с зеленными оттенками.

Цвета, которые мы встречаем в природе являются базовыми, они отлично сочетаются с любой одеждой. Зеленый маникюр будет гармонично смотреться как на коротких, так и на средних и длинных ноготках, поэтому не бойтесь экспериментировать и применяйте различные техники.

Стильные идеи для создания зеленого маникюра

Френч

Как бы не изменялись модные тенденции, но френч всегда остается на пике популярности, потому что он элегантный и женственный. Можно сделать его с зелеными оттенками, тогда образ получится более ярким и эффектным. Но форму френча можно выбрать экспериментальную, а не классическую — зависит от вашей фантазии.

идея создания зеленого френча

Геометрия

Геометрические дизайны также остаются в тренде этим летом и они допускаются на ноготках различной длины. Выбирайте простые линии, формы и контрастные оттенки. Такой стиль можно дополнять градиентом, блестящими элементами, только без фанатизма, чтобы все смотрелось гармонично.

идея зеленого маникюра с геометрией

Матовый дизайн

Отличный вариант на лето, потому что матовый топ делает цвет более приглушенным, но весьма элегантным и стильным. Он создаст на ноготках любой формы и длины красивый эффект. Мастера советуют сделать либо все ногти матовыми, либо один, оставив другие с глянцевым покрытием.

идея зеленого маникюра с матовым эффектом

Зеленый в сочетании с золотом

Зеленные оттенки весьма гармонично сочетаются с золотом, поэтому для создания красивого дизайна добавляйте фольгу, глиттер или втирку — эти детали сделают ваш маникюр более эффектным. Такая идея также будет красиво смотреться на ноготках любой формы и длины.

Идея зеленого маникюра с золотым элементом

"Телеграф" писал ранее, какие идеи подойдут для летнего маникюра. Стилисты указали модницам на главные тренды, которые можно использовать в этом сезоне.