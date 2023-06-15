Почему кабачки гниют сразу на грядке: проблема не всегда в болезни растения

Причины разные, но все можно исправить.

Кабачки — это очень популярный овощ, который на своих участках выращивают многие дачники. Это не самая сложная для выращивания культура, однако свои особенности все же есть.

Как отмечает портал prostoway, иногда огородники сталкиваются с такой проблемой, что кабачки начинают гнить еще на грядках. При чем это может происходить даже если вы за ними хорошо ухаживаете. Не переживайте — все поправимо, главное узнать причину и начать с ней бороться.

Почему кабачки гниют

Основные причины:

дефицит йода;

дефицит бора;

дефицит кальция;

густая посадка;

избыток влаги.

Что делать:

Если ваши плоды имеют вершинную гниль — им не хватает кальция. В этом случае поможет подпитка кальциевой селитрой – на 10 л воды разведите 15 мл средства и полейте растения.

Если кабачки не растут и начинают гнить — это дефицит бора. Решение: подкормка борной кислотой. 2 г средства разведите в 10 л воды и опрыскайте растения.

Если гниль захватывает полностью весь плод, проблема в недостатке йода. Накапайте 30 капель йода в 10 л воды и полейте растения.

Также не стоит забывать, что кабачки любят простор. Если вышло так, что кусты посажены слишком близко, поубирайте лишние листья, чтобы растению не было тесно.

Ну куда же без правильного полива. Никакой холодной воды, кабачки такого не любят. Также нужно подливать под корень. Желательно проводить полив в теплую погоду раз в 2 дня, а при менее низких температурах – раз в 5-7 дней.

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