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Как защитить черешни и вишни от птиц: садоводы поделились проверенными методами

Автор
Светлана Шкурупий
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Автор
как защитить урожай ягод от птиц
как защитить урожай ягод от птиц. Фото zooclub

Тратить много денег не придется

В садах уже появляются ранние сорта вишни и черешни, из которых можно приготовить множество блюд и вкусное варенье. Но урожай может оказаться под угрозой, ведь эти летние ягоды приходятся по вкусу скворцам и другим птицам.

Однако есть способы, благодаря которым можно отпугнуть пернатых и сделать так, чтобы ни одна ягода в вашем саду не пострадала. Способами, которые доказали свою эффективность, поделились эксперты в материале "24 канала".

Как защитить вишни и черешни от птиц

Воздушный змея

Оказывается, что эту детскую забаву можно использовать и для охраны плодовых деревьев. Возьмите воздушного змея, прикрепите к стволу дерева и когда его ветер будет поднимать вверх, птицы будут воспринимать его как угрозу и держаться подальше от вашего сада.

Блестящие предметы

Это тоже хороший способ, который поможет отвадить птиц от вашего урожая. Возьмите старые диски, бумажки от конфет или фольгу, развесьте предметы на деревьях и когда солнечные лучи будут светить, они будут отбиваться на этих предметах и отпугивать пернатых.

Насыщенные запахи

Садоводы также рекомендуют обрабатывать плодовые деревья растворами чеснока, хвои или цитрусовых, потому что они очень насыщенные, а птицы весьма не любят таких запахов, поэтому не будут прилетать в ваш сад.

"Телеграф" писал ранее, чем подкармливать крыжовник, чтобы отпугнуть от него вредителей, а также повысить урожайность. Главное – приготовить правильную смесь.

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#Урожай #Советы #Птицы #Вишня #Черешня