Повышаем градус стиля: топ-5 вещей, без которых не обойтись этим летом

Тренды 2023 года поражают своим разнообразием

Каждая девушка, которая стремится выглядеть эффектно и красиво, следит за летними трендами, но важно покупать вещи, которые не только удачно впишутся в ваш гардероб, но и будут актуальными до следующего сезона и помогут вам сформировать новые стильные образы.

Стилисты рекомендуют сосредоточить свое внимание на предметах одежды, которые будут вам комфортны, а также подчеркнут вашу индивидуальность и чувство стиля. На самом деле, достаточно обзавестись всего пятью вещами, а какими именно рассказано в материале издание "24 канала".

Какие вещи стоит добавить в летний гардероб

Льняный костюм с жилеткой

Такой образ сейчас весьма актуален и есть вероятность, что он останется на пике популярности еще несколько сезонов, поэтому можно смело покупать льняной костюм с жилеткой. С его помощью можно подчеркнуть свою женственность, нежность и легкость.

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Белая майка

Это одна из базовых вещей, которая точно найдется в гардеробе каждой модницы. Этим летом в тренде топы, кроп-топы и блузы, но с помощью белой майки можно создать гораздо больше эффектных образов. Ее можно компинировать с джинсами, юбками и шортами.

стильный образ с белой майкой

Белая рубашка оверсай

Еще один предмет гардероба, который никогда не выйдет из моды, а поэтому, если у вас еще нет белой рубашки, смело ее покупайте. Летом отдавайте предпочтение модели размера оверсайз, она идеально сочетается с разными летними вещами, в частности шортами и джинсами.

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Повязка на голову

Не следует забывать о аксессуарах, которые помогают подчеркнуть или завершить наш образ. В этом сезоне стилисты рекомендуют обзавестись повязкой на голову, потому что она будет весьма гармонично сочетаться с летними вещами и придаст образу легкости.

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Молочные шорты

Найдите в своем шкафу место и для молочных шорт, потому что с их помощью получаются весьма стильные базовые аутфиты. Шорты молочного оттенка гармонично будут смотреться с футболками, топами и романтической блузой. Завершите образ красивым аксессуаром.

как создать стильный образ с молочными шортами

"Телеграф" писал ранее, какую юбку выбрать этим летом, чтобы выглядеть красиво и стильно. Эксперты дали модницам несколько советов.