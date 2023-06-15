Будет выглядеть безупречно: правильный способ почистить замшевую обувь

Замшевая обувь будет долго выглядеть как новая благодаря этому средству

Замшевую обувь любят за ее мягкость и стильность. Но в то же время она требует особого ухода. Будь то кроссовки, одежда или аксессуары, важно регулярно чистить замшу, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии.

Для этого можно использовать специальные щетки и средства для этой ткани. Мягкая щетка идеально подходит для удаления поверхностной пыли, а более жесткая – для удаления засохших пятен.

В любом обувном магазине можно купить средство по уходу за замшевой обувью, либо же использовать самодельное средство.

Прежде всего почистите обувь специальной щеткой, чтобы удалить легкие загрязнения. Используйте ластик, чтобы удалить стойкие царапины и следы. Для стойких пятен также используйте более жесткую щетку. Если после таких процедур на обуви остались загрязнения, пришло время применить самодельное чистящее средство для замши.

Рецепт средства для чистки обуви из замши

2 столовые ложки глицеринового мыла растворите в 400 мл кипяченой воды и добавьте 100 мл уксуса.

Перелейте раствор в бутылку с распылителем.

Распылите раствор на замшу и осторожно почистите, чтобы удалить грязь. Обувь будет как новая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить обувь от загрязнений с помощью соды.