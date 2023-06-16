Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Львов ждет разочарование, а Тельцов, - решение проблем
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Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время
Во второй половине июня некоторые могут потерять удачу или столкнуться со старыми проблемами, в то время как другие наоборот будут позитивны и успешны в делах.
Об этом можно судить по картам Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 19 по 25 июня 2023 года включительно.
Овен — перевернутый Император
В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.
Телец — перевернутая Семерка мечей
В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.
Близнецы — Тройка жезлов
Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь поработать, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.
Рак — перевернутая Двойка мечей
Возможно, какое-то время Вы пребывали в бездействии, пытаясь восстановить душевное равновесие, чтобы принять решение, как двигаться дальше, — в этом положении карта указывает, что решение принято и Вы сдвинетесь дальше. Насколько удачным было это решение, покажет время.
Лев — перевернутая Семерка пентаклей
У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.
Дева — перевернутая Колесница
В этом положении карта предупреждает, что в ближайшие дни Ваши эмоции могут выйти из-под контроля, из-за чего Вы можете совершить импульсивные, непродуманные и даже саморазрушительные поступки, о которых в будущем пожалеете.
Весы — перевернутая Четверка мечей
В этом положении карта говорит, что впереди у Вас новые битвы, — возможно возвращение старых проблем или дел, с которыми Вы распрощались, может понадобиться наконец принять какое-то важное решение, чтобы разрешить ситуацию. Не бросайтесь в омут с головой, чтобы не совершить ошибок.
Скорпион — перевернутое Колесо фортуны
Карта предупреждает, что скоро может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.
Стрелец — перевернутый Отшельник
Эта карта указывает на то, что в ближайшие дни кто-то или что-то может тревожить Ваш покой, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.
Козерог — Королева пентаклей
Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас следующая неделя. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.
Водолей — Туз кубков
Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, вскоре исполнится Ваше давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции и не упустите возможность провести время с близкими.
Рыбы — Шестерка пентаклей
Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что ближайшие дни будут благоприятными для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака может крупно повезти с деньгами до конца года по картам Таро.