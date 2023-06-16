Названо лучшее растение-сосед для яблони

С этим цветком вы сможете заметно увеличить урожайность любимой яблони

Растения, которые приносят пользу, помогают защищаться разнообразным культурам от вредителей, привлекать полезных насекомых для опыления, сохранять влагу и подавлять рост сорняков. Такие растения могут быть использованы в качестве зеленых удобрений, добавлены в мульчу, и садовая ромашка является хорошим примером такого растения. Этот нежный цветок обеспечивает большой урожай яблок.

Ромашка — неприхотливое растение, которое может быть полезным для яблони и других культур, пишет ukr.media. Она способствует повышению урожайности и качества плодов яблони, а также предотвращает грибковые инфекции.

Ромашка не требует особого ухода и может расти в различных климатических условиях, хотя предпочитает плодородную и хорошо дренированную почву. Она цветет с весны до конца лета и является отличным медоносом.

Вместе с ромашкой, окопник, настурция, кориандр и укроп также являются хорошими союзниками для яблони. При выращивании ромашки в саду следует быть внимательным к ее размножению, так как она способна образовывать большое количество семян.

Ранее "Телеграф" писал, какие растения вредят урожаю яблок и груш, если их посадить рядом. "Плохое" соседство лишит вас хорошего и большого урожая.