У кого День ангела 18 июня: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 18 июня, в 2023 году отмечается День участкового офицера полиции Украины, День отца, День медицинского работника, Международный день паники, День устойчивой гастрономии, День любителей рыбалки, Международный день пикника, Международный день суши. Кроме того, в этот день носители сразу 14 имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 18 июня

Аполлон, — это древнегреческое имя, которое можно перевести как "губительный", "отвращающий", "свободный". В древних мифах Аполлоном был бог света, покровитель искусств, олицетворение мужской красоты. 18 июня почитается мученик Аполлон Египетский.

Гавриил, — красивое древнееврейское имя, что значит "помощник Бога" или "Божий воин".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Игорь, — по основной версии, это древнескандинавское имя, которое значит "тот, кого оберегает бог плодородия Фрейр". Также оно может значить "лучник", "степной воин" или "игрок". 18 июня церковью почитается великий князь Черниговский и Киевский Игорь (в крещении Георгий, в иночестве Гавриил) Ольгович (перенесение мощей).

Гордей (Гордий), — это древнегреческое имя, которое по разным версиям может значить "властелин", "царь", "повелитель", "быстрый", "грозный". 18 июня чтится мученик Горгий (Гордий) Египетский.

Егор, — изначально это было славянской формой имени "Георгий", однако со временем стало самостоятельным именем.

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий". 18 июня почитается митрополит Киевский и всея россии Константин.

Леонид, — имя греческого происхождения, которое переводится как "подобный льву", "потомок льва". 18 июня почитается мученик Леонид Египетский.

Марк, — по разным версиям имя может происходит от имени римского бога войны Марса или от "молоток" с латинского.

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Николай, — с древнегреческого языка имя буквально переводится как "победитель народов".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень". 18 июня почитается преподобный Петр Коришский.

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар". 18 июня в церкви чтится князь Феодор Ярославич Новгородский и преподобный Феодор Иорданский.

Женские именины 18 июня не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о легком трюке, с помощью которого Вы сможете легко и просто очистить обивку дивана от пятен.