Как проветривать теплицу и не зависеть от погоды: тонкости, о которых нужно знать

Одной из ошибок является покрытие растений при проветривании

Поддерживать циркуляцию воздуха и контроль тепла в теплице, кажется, не такая уж сложная задача. Однако даже здесь имеются некоторые маленькие детали, о которых полезно знать.

Если у вас нет автоматической системы проветривания или вентиляторов в теплице, не волнуйтесь, вы можете обойтись без них, пишет ukr.media. Главное, помните, что проветривание требует создания воздушного потока по всей площади. Многие дачники забывают об этом простом правиле. Они открывают двери или окна только с одной стороны, ограничивая проветривание. Это неправильно.

Как правильно проветривать теплицу

Необходимо создать поток воздуха, то есть следует открывать двери или окна с противоположной стороны теплицы. Так воздух будет циркулировать, не нанося вреда растениям, а наоборот, избегая застоя воздуха, который может навредить культурам.

Температура

Проветривать помещение нужно не только в жаркую, сухую погоду, но и при прохладной и пасмурной. Однако, если температура воздуха снижается до +10 градусов, лучше проветривать теплицу в течение 3-4 часов с полудня до 14 часов дня.

Погода

Если дождь идет на протяжении целого дня или даже дольше, это не помешает проветриванию, при условии исключения попадания в помещение влаги. Если у вас есть форточки, которые открываются в крыше, не используйте их во время дождя. Вместо этого открывайте только двери или форточки в стенах теплицы.

Ошибкой является и покрытие растений при проветривании. Не рекомендуется делать это, так как они не подвержены "простуде", а вместо этого могут получить излишнее количество конденсата от укрытия.

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