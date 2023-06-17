Эти вещи формируют образ: эксперты рассказали, на чем никогда нельзя экономить

Эти вещи должны быть качественными, потому что бросаются в глаза

В гардеробе каждой девушке найдется большое количество вещей и аксессуаров, с помощью которых можно сформировать красивый и модный look. Но если хотите выглядеть в глазах окружающих стильно и опрятно, нужно знать на каких предметах гардероба никогда нельзя экономить.

Эти вещи бросаются в глаза, поэтому должны быть качественными. Эксперты говорят, что лучше один раз на них потратиться, чем постоянно выбрасывать деньги, потому что вещь теряет свой внешний вид. В материале "24 канала" рассказано, что же это за предметы гардероба.

На каких вещах не стоит экономить

Часы

Этот аксессуар не будет терять своей актуальности даже несмотря на то, что многие привыкли смотреть время на смартфоне. Часы всегда в моде, единственное что может меняться — ремешок и форма циферблата. В этом году модницам рекомендуют покупать часы с металлическим ремешком и квадратной формы, и лучше отказаться от подделок, этот аксессуар — хорошая инвестиция на долгие годы.

Солнцезащитные очки

В летнем сезоне без солнцезащитных очков сложно обойтись, поэтому они являются частью повседневного образа, а значит они не могут выглядеть дешево, ведь это будет в целом негативно отражаться на вашем аутфите. Не пожалейте денег на хорошие очки, ведь они выполняют важную функцию — защищают ваши глаза от губительного воздействия ультрафиолетового излучения.

Базовые джинсы

Этот предмет гардероба также всегда в моде, потому что обеспечивает комфорт и хорошо сочетается с многими вещами и обувью, обеспечивая стильный look. А поэтому стоит инвестировать в пару джинсов, которые прослужат вам не один год и порадуют вас качеством.

Обувь

Еще один важный элемент гардероба, на который часто обращают внимание. Позаботьтесь о том, чтобы ваша обувь была не только всегда чистой, но и качественной. Приобретите себе на сезон балетки, босоножки, лоферы, кроссовки из хороших материалов.

Сумка

Можно в своем арсенале иметь множество сумок, но стоит сделать ставку на одну дорогую вещь, которая прослужит вам многие годы и будет идеально вписываться в ваши образы. Сумка также привлекает внимание окружающих, поэтому не пожалейте денег на ее качество.

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