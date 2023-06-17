Хитрости, о которых знают не все: чем обрабатывать огурцы, чтобы увеличить урожай

Это капризное растение, поэтому нуждается в тщательном уходе

Огород предоставляет своему владельцу богатые возможности, но за ним нужно правильно ухаживать, в частности оберегать растения в засушливую погоду, чтобы не потерять урожай. Одними из самых популярных овощей на огороде являются огурцы. Они весьма капризны, поэтому нужно следить за тем, чтобы они росли в комфортных условиях.

Если хотите увеличить свой урожай огурцов, тогда обратитесь к простым, но проверенным методам. Агроном Анастасия Коврижных рассказала в материале издания Belnovosti о двух способах подкормки овощей, которые позитивно отражается на их росте и плодовитости.

Как увеличить урожай огурцов

Селитра

Это средство поможет овощам восполнить дефицит азота, поэтому повысит его урожайность, а также укрепит иммунитет растения. Более того, селитра защитит огурцы от различных грибковых недугов. Возьмите двадцать граммов удобрения и разведите на десять литров воды. Потребуется выполнить две подкормки с разницей в полторы недели.

Борная кислота

Доступное и простое средство, которое поможет укрепить корневую систему овощей, а также поспособствовать увеличению урожайности. Возьмите десять граммов препарата и сначала разведите в горячей жидкости, а после разведите в 12 литрах воды. Борную кислоту следует использовать до момента появления самих завязей.

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