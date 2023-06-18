Огурцы быстро пойдут в рост: чем поливать растение, чтобы получить роскошный урожай

Полезную для огурцов жидкую подкормку огородники могут приготовить из натуральных продуктов

Рост и развитие огурцов зависит от правильного полива, хорошего качества грунта и различных удобрений. Не все дачники любят использовать магазинные средства, заменяя химикаты натуральными подкормками.

Чтобы огурцы быстрее росли, поливайте их самодельным раствором из молока. Об эффективном удобрении пишет ukr.media.

Молоко – отличный компонент для натуральных удобрений, которыми можно обрабатывать огурцы на дачном участке. Этот продукт ускорит рост культуры, защитит от болезней и распространенных вредителей-насекомых. Кроме того, абсолютно экологичное и безопасное средство положительно скажется на качестве грунта.

Как приготовить молочное удобрение для огурцов? Литр обезжиренного молока смешайте с 4 литрами воды. Вносите удобрение одновременно с высадкой рассады. Это самый простой способ увеличить урожайность огурцов.

Кроме того, опытные огородники рекомендует добавить в молочную подкормку йод. Так вам удастся усилить эффект от удобрения, а еще с помощью аптечного средства вы защитите огурцы от мучнистой росы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о распространенных проблемах в выращивании огурцов на огороде. Часто дачники сталкиваются с неприятностью – желтыми пятнами на листьях огурцов, но от них легко избавиться с помощью проверенных методов.