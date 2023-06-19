У трех знаков Зодиака деньги вытекут сквозь пальцы на этой неделе по картам Таро

Эти знаки ждут проблемы на работе и с финансами

Во второй половине июня в 2023 году сразу три знака Зодиака могут стать заметно беднее, — потерять работу или деньги.

Этими знаками являются Овны, Раки и Водолеи, говорит финансовый расклад Таро от "Телеграфа" на неделю с 19 по 25 июня.

Овнам выпал перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта говорит, что в ближайшие дни деньги будут уходить от Вас и в профессиональной деятельности не будет везти. Совет на ближайшее время, — больше спите, пересмотрите взгляды на жизнь, извинитесь перед тем, кого обидели, и возможно получится взять себя в руки.

Ракам выпал перевернутый Король мечей

На следующей неделе Вы можете быть чрезмерно самоуверенны и агрессивны, что может обернуться проблемами в делах и на работе. Может дойти даже до увольнения и финансовых потерь.

Водолеям выпала Смерть

Что ж, название карты уже само по себе намекает, что неделя выдастся непростой, — впереди глобальная перемена финансового положения. Вы можете потерять работу или осознать бесперспективность старых вложений. Также есть вероятность, что наоборот подошел конец тяжелых времен. В любом случае, это "смерть" старых устоев, на которых базировалось ваше материальное положение.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться до конца года по картам Таро.