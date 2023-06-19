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Каким раствором опрыскать помидоры, чтобы не заболели и не погибли

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Урожай помидоров можно еще спасти
Урожай помидоров можно еще спасти. Фото pixabay.com

Предотвратите заболевание томатов губительным фитофторозом

Без использования защитных средств невозможно получить высококачественный урожай помидоров, так как всегда присутствует множество вредных бактерий, которые препятствуют нормальному развитию плодов и получению необходимых питательных веществ из удобрений.

Опасность потери томатов заключается в наличии вредной болезни, называемой фитофторозом, пишет Ukr.Media. Опытные садоводы применяют раствор, состоящий из марганцовки и чеснока, чтобы справиться с этой проблемой.

Рецепт подкормки для помидоров

Возьмите 150 г чеснока и тщательно измельчите его. Затем смешайте полученную массу с 200 мл воды. Поставьте смесь настаиваться в темном месте в течение 24 часов. После этого процедите чесночный настой и добавьте 1 г марганцовки. Разведите в ведре воды. Используйте этот раствор для опрыскивания в сухую погоду. Повторяйте обработку еженедельно до тех пор, пока не появятся видимые признаки улучшения. Для профилактики раствор необходимо опрыскивать 1-2 раза в месяц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое полезное удобрение для помидоров можно приготовить из четырех копеечных ингредиентов. Это средство отлично подойдет и для других растений.

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#Помидоры #Огород