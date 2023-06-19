Каким раствором опрыскать помидоры, чтобы не заболели и не погибли

Предотвратите заболевание томатов губительным фитофторозом

Без использования защитных средств невозможно получить высококачественный урожай помидоров, так как всегда присутствует множество вредных бактерий, которые препятствуют нормальному развитию плодов и получению необходимых питательных веществ из удобрений.

Опасность потери томатов заключается в наличии вредной болезни, называемой фитофторозом, пишет Ukr.Media. Опытные садоводы применяют раствор, состоящий из марганцовки и чеснока, чтобы справиться с этой проблемой.

Рецепт подкормки для помидоров

Возьмите 150 г чеснока и тщательно измельчите его. Затем смешайте полученную массу с 200 мл воды. Поставьте смесь настаиваться в темном месте в течение 24 часов. После этого процедите чесночный настой и добавьте 1 г марганцовки. Разведите в ведре воды. Используйте этот раствор для опрыскивания в сухую погоду. Повторяйте обработку еженедельно до тех пор, пока не появятся видимые признаки улучшения. Для профилактики раствор необходимо опрыскивать 1-2 раза в месяц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое полезное удобрение для помидоров можно приготовить из четырех копеечных ингредиентов. Это средство отлично подойдет и для других растений.