Народный способ борьбы с колорадским жуком: для чего нужна зола

Подкормите этим копеечным средством картофель во время цветения

Год от года огородники сталкиваются с неприятной ситуацией, когда посаженые овощные культуры атакует популярный в Украине вредитель — колорадский жук. Особенно серьезным ущербом страдает картофель, так как эти насекомые способны полностью разрушить его урожай.

Чтобы обеспечить высокий урожай картофеля и избавиться от вредного колорадского жука, рекомендуется применить во время цветения древесную золу. Это удобрение можно получить путем сжигания веток, травы или бревен, либо приобрести в магазине. Об этом пишет radiotrek.

Древесная зола

Это эффективное удобрение, содержащее фосфор и калий, которое предотвращает появления колорадского жука и обогащает растения необходимыми питательными веществами. Для достижения результата достаточно "попудрить" золой ботву картофеля. В случае дождя, необходимо повторить данную процедуру еще раз.

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