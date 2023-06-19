Самые хитрые знаки Зодиака: топ-3

Им нравится вводить людей в заблуждение

Астрологи, которые ранее назвали маменьких сынков по знаку Зодиака, рассказали о представителях гороскопа, которые обладают особым умением манипулировать другими людьми.

Эти люди могут легко обмануть кого угодно, и наслаждаются этим, пишет cluber. Так, самыми хитрыми оказались люди, родившиеся под созвездиями Водолея, Рыб и Весов.

Водолей

Водолеи являются изрядными обманщиками. Интересно, что они лгут не ради собственной выгоды, а потому, что им нравится вводить людей в заблуждение. Будьте осторожны с ними, так как раскрыть истинную сущность Водолея крайне сложно. Это хитрый и чрезвычайно умный знак Зодиака. Гороскоп для Водолея на сегодня узнайте на сайте.

Рыбы

Рыбы, один из самых хитрых знаков Зодиака, используют ложь как "базу" своей жизни. Они стремятся манипулировать людьми, стараясь их себе подчинить. Бесполезно требовать от них правды. Гороскоп для Рыб на сегодня узнайте на сайте.

Весы

Ораторские навыки являются основным преимуществом Весов. Благодаря своей умелой речи они способны манипулировать любым человеком, запутывая его мысли. К тому же, они удобно перекладывают ответственность за это на вас. Весы уверены, что могут делать всё, что им заблагорассудится, и никаких последствий они не понесут. Гороскоп для Весов на сегодня узнайте на сайте.

Напомним, что с 17 июня и до ноября начал властвовать ретроградный Сатурн. Он кардинально изменит жизнь двух знаков Зодиака.