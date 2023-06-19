Есть на любой кухне: чем смазать кожу, чтобы отпугнуть комаров

"Кравасиси" к вам больше не подлетят

Начался период, когда комары стали очень активными. Нет способа избежать этих насекомых, особенно если вы решили отправиться на природу в вечернее время. Есть возможность защитить себя от агрессивных роев с помощью специального спрея, но стоит отметить, что он в магазинах далеко не дешевый.

К счастью, можно приготовить альтернативу покупным средствам. Поверьте, его эффект будет аналогичным, но стоимость будет значительно ниже, пишет pixelinform.

Как приготовить средство от комаров

Вам понадобятся некоторые ингредиенты: гвоздичное масло или кусочки сушеной гвоздики, и оливковое масло. Начните с того, чтобы добавить немного воды в кастрюлю и положить в нее несколько штук гвоздики. Подождите, пока жидкость закипит. Дайте средству подержаться на слабом огне в течение нескольких минут, затем остудите и смешайте с 10-15 каплями оливкового масла. Получившуюся смесь следует использовать для нанесения на открытые участки кожи. Помимо гвоздики, комары не любят кедровое масло, эвкалипта, лимона и чайного дерева.

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