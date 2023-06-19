Солнечное пятно повлекло за собой магнитную бурю: ждать ли повторения в ближайшие дни

Земля снова пережила магнитную бурю

Недавно Земля пережила удар из космоса в виде состоявшейся ночью средней бури. А через два дня магнитосфера планеты испытала на себе новый геомагнитный шторм, вызванный пятном AR3335. Следующую магнитную бурю следует ожидать только в июле.

Как сообщают работники солнечной лаборатории Spaceweather, взрыв продолжался довольно долго, поэтому произошло коротковолновое радиозатемнение над Атлантическим океаном.

В то же время специалисты из Gismeteo уверяют, что в ближайшие дни магнитосфера Земли будет находиться в состоянии покоя. Ее будут беспокоить только небольшие геомагнитные возмущения.

Между тем сайт Tesis.xras обнародовал график магнитных бурь в июне и июле.

В течение первого месяца лета геомагнитных штормов больше не предвидится, а землян будут ждать лишь небольшие возмущения 22, 27 и 28 июня.

А вот июль принесет с собой неприятные подарки. В первой декаде месяца астросиноптики прогнозируют геомагнитные возмущения 4 балла мощности. Такими датами являются: 1 и 8 июля. После трехдневной "тишины" предполагается магнитная буря, которая начнется 12 июля (слабая), увеличится 13 июля (средняя), но 14 — ослабнет (возмущение).

Во второй декаде месяца прогнозируется снова небольшое магнитное возмущение 4 баллов мощности — 16 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о большом количестве пятен на Солнце, которые могли привести к слабой магнитной буре, однако их магнитное поле оказалось спокойным.