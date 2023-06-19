Огурцы будут расти ровненькие и без горечи: дачникам раскрыли секрет

Овощам нужен правильный полив и хорошая подкормка

Дачники тратят много ил и средств для того, чтобы получить хороший урожай. Иногда ожидания не оправдываются и вместо красивых вкусных огурцов на грядке обнаруживаются горькие крючковатые овощи. Есть несколько хитростей, благодаря которым можно гарантированно получить отличный урожай огурцов.

Огурцы нуждаются в солнце, но и не терпят засухи. Поэтому грунт на грядке должен быть влажным. Об этом пишет "МБ".

Поливать огурцы холодной водой ни в коем случае нельзя. От этого они болеют и сбрасывают завязь. Для полива этих овощей подходит отстоянная вода. Утром ее нужно набрать в ведра или емкости и дать постоять минимум 1 день.

В холодную погоду огурцы рекомендуют подкормить золой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать горечь из покупных огурцов.