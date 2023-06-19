Полный провал: неудачные платья, которые однозначно испортят ваш образ

Далеко не все тренды остаются востребованными

Платье — отличный вариант для жаркой погоды, тем более, что в этом летнем сезоне можно выбрать множество разных фасонов, которые идеально впишутся в гардероб. Но чтобы ваш образ получился стильным и модным, важно обращать внимание и на летние антитренды. Есть платья, которые давно пора выбросить, потому что они безнадежно устарели.

Эксперты в материале издания OBOZREVATEL назвали фасоны, которые окончательно потеряли свою актуальность летом 2023 года, поэтому будут смотреться весьма неуместно. Узнайте, от каких моделей нужно срочно избавляться.

Какие платья этим летом безнадежно устарели

Бандажное платье

Еще несколько лет назад вокруг таких платьев был настоящий ажиотаж, ведь такой фасон для выходов в свет выбирали голливудские красотки, в частности Ким Кардашьян, которая для многих девушек является иконой стиля. Приталенный силуэт отлично подчеркивал фигуру, в частности бедра и грудь, поэтому бандажные платья считались одними из самых сексуальных. Но в этом летнем сезоне они вышли из списка трендов, поэтому девушкам советуют присмотреться к другим не менее эффектным вариантам.

платья, которые вышли из моды

Приталенное платье-рубашка с коротким рукавом

Модницам рекомендуют отказаться летом 2023 года от приталенных платьях-рубашках с коротким рукавом, потому что они совершенно не подчеркивают прелести фигуры и добавляют несколько лишних лет. Такой фасон напоминает халат, поэтому точно не подойдет для молодежного и стильного образа.

платья, которые вышли из моды летом 2023

Платье с акцентным воротником

Раньше такие платья тоже были весьма актуальны, но этим летом все изменилось. Откажитесь от "кукольных" образов, если не хотите выглядеть нелепо, как школьница. Есть другие варианты платьев, которые придадут образу эстетичности и женственности.

платья, которые вышли из моды этим летом

"Телеграф" писал ранее, какие платья выбрать летом 2023, чтобы подчеркнуть свои ножки. Есть множество стильных образов, с чем их можно сочетать.