Их ждут ссоры, болезни и разочарования: главные неудачники недели по картам Таро

Эти знаки Зодиака столкнутся с неприятностями и проблемами

Вторая половина июня сразу у пяти знаков Зодиака ознаменуется дурным настроением, плохим самочувствием и возвращением старых проблем.

Этими знаками являются Львы, Девы, Весы, Скорпионы и Стрельцы, говорит гороскоп по картам Таро от "Телеграфа" на неделю с 19 по 25 июня.

Львам выпала перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Девам выпала перевернутая Колесница

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшие дни Ваши эмоции могут выйти из-под контроля, из-за чего Вы можете совершить импульсивные, непродуманные и даже саморазрушительные поступки, о которых в будущем пожалеете.

Весам выпала перевернутая Четверка мечей

В этом положении карта говорит, что впереди у Вас новые битвы, — возможно возвращение старых проблем или дел, с которыми Вы распрощались, может понадобиться наконец принять какое-то важное решение, чтобы разрешить ситуацию. Не бросайтесь в омут с головой, чтобы не совершить ошибок.

Скорпионам выпало перевернутое Колесо фортуны

Карта предупреждает, что скоро может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.

Стрельцам выпал перевернутый Отшельник

Эта карта указывает на то, что в ближайшие дни кто-то или что-то может тревожить Ваш покой, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" также составлял гороскоп Таро, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца этой недели.