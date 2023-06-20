Их ждут ссоры, болезни и разочарования: главные неудачники недели по картам Таро
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Эти знаки Зодиака столкнутся с неприятностями и проблемами
Вторая половина июня сразу у пяти знаков Зодиака ознаменуется дурным настроением, плохим самочувствием и возвращением старых проблем.
Этими знаками являются Львы, Девы, Весы, Скорпионы и Стрельцы, говорит гороскоп по картам Таро от "Телеграфа" на неделю с 19 по 25 июня.
Львам выпала перевернутая Семерка пентаклей
У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.
Девам выпала перевернутая Колесница
В этом положении карта предупреждает, что в ближайшие дни Ваши эмоции могут выйти из-под контроля, из-за чего Вы можете совершить импульсивные, непродуманные и даже саморазрушительные поступки, о которых в будущем пожалеете.
Весам выпала перевернутая Четверка мечей
В этом положении карта говорит, что впереди у Вас новые битвы, — возможно возвращение старых проблем или дел, с которыми Вы распрощались, может понадобиться наконец принять какое-то важное решение, чтобы разрешить ситуацию. Не бросайтесь в омут с головой, чтобы не совершить ошибок.
Скорпионам выпало перевернутое Колесо фортуны
Карта предупреждает, что скоро может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.
Стрельцам выпал перевернутый Отшельник
Эта карта указывает на то, что в ближайшие дни кто-то или что-то может тревожить Ваш покой, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.
Напомним, ранее "Телеграф" также составлял гороскоп Таро, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца этой недели.