Огурцы в теплице пропадут, если сделать эту ошибку

Рассказываем, какие ошибки допускают огородники чаще всего

Огурцы, как овощное растение, пользуются постоянным спросом в течение всего года. Люди употребляют их в свежем, соленом и маринованном виде, добавляют в салаты и супы. Если у вас есть возможность устроить теплицу на вашем участке, можно выделить в ней место для выращивания ранних, хрустящих огурчиков. Но не все так просто.

Огородники часто делают много ошибок, в том числе желая посадить в теплицу как можно больше растений. Они даже размещают между ними рассаду, которая предназначена для открытого грунта, полагая, что большое количество растений в маленьком пространстве не будет иметь никаких негативных последствий. Однако они забывают, что все овощные культуры нуждаются в большом количестве света.

Увеличение освещенности имеет значительное влияние даже на теневыносливые сорта огурцов и томатов, что приводит к увеличению урожая. Размещая рассаду плотно между растениями, мы негативно воздействуем не только на посаженные огурцы и томаты, но и на саму рассаду, ухудшая ее способность приспособиться к внешним условиям и делая ее более слабой.

Как правильно выращивать огурцы в теплице

Для увеличения плодоношение огурцов следует осуществлять следующие действия: нужно незначительно подсушивать почву, ограничивая поливы, однако сохраняя высокую влажность воздуха. Чтобы достичь такого результата, необходимо опрыскивать дорожки, несущие конструкции теплицы, стараясь избегать попадания на листья растений. Во время плодоношения следует поливать огурцы вечером, но не позже 18:00, поскольку плоды насыщаются влагой в течение ночи.

Ранее мы писали, как пасынковать помидоры в теплице. Этот процесс ускоряет время созревания плодов томатов.