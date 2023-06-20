Добавьте "изюминку": как освежить летний образ, чтобы он был нескучным

Лето предоставляет широкий выбор ярких и модных вещей

В жаркую погоду хочется носить максимально удобную одежду и обувь, поэтому многие модницы выбирают при формировании образов базовые комбинации, поскольку это всегда выигрышный вариант. Но такие наряды могут выглядеть очень просто.

Если же вам хочется обратить на себя внимание, то это можно сделать с помощью простых, но эффективных вещей и аксессуаров, которые придадут образу стиля и он точно не будет скучным. Что же следует добавить в свой гардероб эксперты рассказали в материале OBOZREVATEL.

Как освежить летний образ

Акцентная сумка

Свой look можно подчеркнуть яркой сумкой, но смотрите, чтобы она гармонично сочеталась с вашей одеждой, не обязательно, чтобы аксессуар был массивным, можно просто выбрать модель необычной формы, или например, плетенный фасон. Этот аксессуар подчеркнет ваш образ и "оживит" его.

как освежить образ с помощью яркой сумки

Яркий топ

Обычно при формировании образа девушки выбирают либо черный, либо белый топ, потому что они идеально сочетаются практически со всеми вещами: джинсами, шортами, юбками и т.д. Но сделайте стильную трансформацию и добавьте яркую деталь, например, салатовый или желтый топ.

как освежить образ с помощью яркого топа

Головной убор

Еще один незаменимый аксессуар в жаркую погоду, но его можно использовать не только для защиты головы от палящего солнца, но и для того, чтобы подчеркнуть свой модный образ. Предпочтение лучше отдать соломенным шляпам, но не слишком широким, а также повязкам или платкам.

как освежить образ с помощью головного убора

Акцентная блуза или рубашка

В прохладную погоду для создания элегантного и женственного образа выбирайте блузы или рубашки в ярких цветах и с необычными принтами. Их хорошо комбинировать с классическим низом и туфлями-лодочками. Если у вас в гардеробе имеются только классические рубашки, тогда асимметрично их застегните или завяжите на узелок, чтобы они выглядели более стильно.

как освежить образ с помощью стильной блузки

Аксессуары

Этим летом не обойтись и без украшений, которые добавляют образу завершенности. Можно подчеркнуть свой наряд массивными серьгами или интересной подвеской, а также ярким браслетом. Но следите за тем, чтобы аксессуары гармонично смотрелись с одеждой.

как освежить образ с помощью аксессуаров

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