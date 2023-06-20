Правило "трех цветов": как использовать этот прием в одежде, чтобы быть самой стильной

Это правило может стать ключом к гармонии образов

Есть множество способов, которые помогут этим летом "освежить" ваш образ, чтобы он был стильным и гармоничным. Но попытки правильно сформировать look могут прибавить стресса и отнять драгоценное время. Чтобы упростить этот процесс модницам рекомендуют использовать правило "трех цветов".

Этот прием позволяет играть с разными оттенками в одежде, обуви и аксессуарах, но при этом вы будете выглядеть безупречно. Детальнее о том, как правильно использовать это правило рассказали эксперты в материале Womanel.

Как правильно сочетать цвета в одежде

Девушкам нужно выбрать три цвета для образа на весь день и следует продумать все до мельчайших деталей, включая аксессуары и макияж. Наряд должен состоять из доминирующего цвета, второстепенного, который его дополняет и акцентного оттенка.

Эксперты советуют модницам экспериментировать поначалу с нейтральными нарядами и узорами, но если вы хотите добавить в образ яркости, тогда добавьте цветового всплеска. Для этого используйте цветовой круг, например, хорошо будет сочетаться зеленый, синий и фиолетовый — сформируйте образ из синей полосатой рубашки, оливково-зеленых брюк и фиолетового пиджака.

Также вы будете в центре внимания, если выберете желтое платье с узором, синюю сумку и туфли зеленного оттенка. Эти цвета вполне гармонично смотрятся вместе. Идею стильного образа, во время которого использовалось правило "трех цветов" можно подсмотреть у фэшионистки Приянки Ядав. Для своего образа она выбрала доминирующим цветом красный, второстепенным — бежевый и акцентным — изумрудный (зеленый).

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