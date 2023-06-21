Таких всего три: каким знакам Зодиака карты Таро обещают скорую прибыль

У этих знаков будут очень хорошо идти дела на этой неделе

В 2023 году очень многие борются с финансовыми трудностями, однако три знака Зодиака пока смогут ненадолго о них забыть.

Этими знаками являются Львы, Козероги и Рыбы, — говорит финансовый гороскоп по картам Таро от "Телеграфа" на неделю с 19 по 25 июня.

Львам выпал Паж жезлов

Карта указывает, что на неделе у Вас будут благоприятные возможности для карьерного роста и решения деловых вопросов, однако воспользуетесь ли Вы ими, — зависит только от Вас.

Козерогам выпала Десятка пентаклей

Ваше финансовое положение начнет заметно расти, Вы можете получить семейные деньги, наследство, пенсию. Карта указывает, что Вы можете достичь процветания в кругу семьи, — например, поработав с родственниками над общим делом.

Рыбам выпала Тройка пентаклей

Это весьма хорошая карта. Она не обещает головокружительного успеха и внезапно привалившего богатства, однако указывает, что Ваши дела медленно, но уверенно будут идти вверх, — ожидаемое повышение случится в свое время, а убытков, непредвиденных трат и потерь пока не предвидится.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться до конца года по картам Таро.