Таких всего три: каким знакам Зодиака карты Таро обещают скорую прибыль
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У этих знаков будут очень хорошо идти дела на этой неделе
В 2023 году очень многие борются с финансовыми трудностями, однако три знака Зодиака пока смогут ненадолго о них забыть.
Этими знаками являются Львы, Козероги и Рыбы, — говорит финансовый гороскоп по картам Таро от "Телеграфа" на неделю с 19 по 25 июня.
Львам выпал Паж жезлов
Карта указывает, что на неделе у Вас будут благоприятные возможности для карьерного роста и решения деловых вопросов, однако воспользуетесь ли Вы ими, — зависит только от Вас.
Козерогам выпала Десятка пентаклей
Ваше финансовое положение начнет заметно расти, Вы можете получить семейные деньги, наследство, пенсию. Карта указывает, что Вы можете достичь процветания в кругу семьи, — например, поработав с родственниками над общим делом.
Рыбам выпала Тройка пентаклей
Это весьма хорошая карта. Она не обещает головокружительного успеха и внезапно привалившего богатства, однако указывает, что Ваши дела медленно, но уверенно будут идти вверх, — ожидаемое повышение случится в свое время, а убытков, непредвиденных трат и потерь пока не предвидится.
Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться до конца года по картам Таро.