Три фактора, которые указывают на изношенность аккумулятора: обязательно обратите на это внимание

Эти признаки предупреждают о возможной замене батареи.

Аккумулятор, несомненно, тот элемент, без которого смартфон не мог бы нормально функционировать. Поэтому каждый пользователь должен обращать особое внимание на эту часть своего гаджета.

Если вы действительно беспокоитесь о времени автономной работы своего телефона, обратите внимание на эти "знаки", которые дает вам ваш гаджет. Проигнорировав их, вы можете лишиться своего телефона, пишет santeplus.

Как понять, что пора менять аккумулятор смартфона

Автономность вашего смартфона становится все короче и короче

С первого взгляда на это не обращаешь внимания, но сам факт необходимости постоянно подзаряжать смартфон должен заставить задуматься о здоровье аккумулятора.

Смартфон больше не включается

Действительно, когда телефон перестал включаться, первое, что приходит на ум, это проблема с аккумулятором. Если последний вышел из строя, у него больше не будет достаточно энергии для включения устройства, даже если вы подключите его к исправному сетевому зарядному устройству.

Аккумулятор телефона перегревается

Если держа смартфон в руках, вы обнаружите, что он слишком горячий, когда ни одно из ваших приложений не используется, — это тревожный звоночек. Проверьте аккумулятор своего гаджета и при необходимости замените его.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать летом, чтобы ваш смартфон с легкостью смог пережить жару. Есть несколько простых, но эффективных советов, которые сохранят жизнь вашему телефону.