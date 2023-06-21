Летнее солнцестояние 2023: какие существуют ритуалы и запреты в этот день

В этот день высота подъема Солнца на небосводе считается самой высокой

В 2023 году в Украине летнее солнцестояние произойдет 21 июня в 17:57 (по киевскому времени). Сегодня световой день будет самым длинным в году и составит 16 часов 27 минут. Еще в старину этот день был связан с магическими ритуалами, поскольку это событие обладает сильнейшей энергетикой.

Специалисты говорят, что эту энергетику нужно использовать правильно, чтобы получить позитивный заряд, а для этого важно соблюдать определенные обряды и придерживаться ряда запретов.

Ритуалы в День летнего солнцестояния

Ритуал на бумагу

Учитывая, что этот день обладает мощной энергетикой, можно загадать желание и если все сделать правильно, тогда оно обязательно сбудется. Возьмите белый лист бумаги и красный карандаш. Напишите на листочке несколько своих желаний и укажите дату исполнения. Представьте визуально все, что хотите получить. После этого сверните бумагу несколько раз и спрячьте в укромное место — до указанной даты мечта осуществится.

Ритуал на деньги

Возьмите все наличные средства, которые есть в доме и положите на подоконник так, чтобы на них падали солнечные лучи. Мысленно попросите у Солнца привнести в вашу семью финансовое благополучие, а утром 23 июня уберите деньги в укромное место.

Ритуал на любовь

Возьмите букет из красных цветов, перевяжите такого же цвета ленточкой и поставьте их в вазу. На листочке напишите имя возлюбленного и положите в букет. Мысленно попросите у Солнца помочь вам обрести с ним счастье. Не прикасайтесь к букету пока он не завянет, потом цветы выбросьте, а бумагу сожгите.

Запреты в День летнего солнцестояния

Эксперты советуют этот день провести с положительными мыслями, поэтому 21 июня категорически запрещено:

ссориться, конфликтовать, проявлять агрессию, выяснять отношения, нецензурно выражаться, оскорблять кого-то и повышать голос;

запрещено плакать, находиться в унынии и депрессии, жаловаться на свою жизнь, лениться и впускать в свою голову негативные и злые мысли;

не стоит надевать темную одежду.

"Телеграф" писал ранее, как правильно провести день летнего солнцестояния. Эти простые советы помогут вам улучшить жизнь.