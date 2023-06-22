Обязательно потыкайте в мясо: как выбрать качественную свинину

Лайфхаки, которые помогут приготовить вкусное блюдо

Свинина — универсальное мясо, которое подвергается всем видам термической обработки без потери вкусовых качеств. Существует множество оригинальных рецептов, благодаря которым вы можете угостить своих близких и знакомых вкусным и полезным блюдом.

Чтобы супы из свинины наваристыми и жирными, а отбивные – нежными и сочными, следует правильно выбрать мясо. Вместе с Рixelinform расскажем, на что при этом обратить внимание.

Как выбрать качественное свиное мясо

На выбор свинины влияет способ, который вы собираетесь использовать для приготовления мяса. Чтобы приготовить вкусное мясо, запоминайте основные лайфхаки.

Например, для приготовления супа следует отдавать предпочтение лопатке на кости или ребрышкам – с ними бульон будет ароматным. А вот если планируете угостить домашним салатом или вторым блюдом, подойдет мякоть из лопатки, окорочка или менее бюджетная вырезка.

При покупке мяса лучше отдавать предпочтение охлажденной свинине. Конечно, по качеству замороженное мясо ничем не хуже, но в этом случае вы не сможете определить его качество.

У качественного мяса должна быть сухая поверхность, а цвет – розовый и однородный с белыми прожилками. Темных пятен и обветренных участков быть не должно.

Конечно, от качественной свинины не должно быть никаких посторонних запахов. К примеру, если вы почувствовали кислинку, отложите кусок мяса в сторону.

Проверить упакованное в пленку мясо поможет одна маленькая хитрость. Просто нажмите на кусок – появившаяся на свинине ямка должна разгладиться в течение нескольких секунд.

Из выбранного куска мяса можно приготовить хренник. Это старинное украинское блюдо удивит вас необычным сочетанием вкусов