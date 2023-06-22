Картофель вырастет размером с кулак: успейте удобрить растение пока оно цветет этой бесплатной подкормкой

Для хорошего роста и хорошего развития картофеля растению нужна подкормка

Конец июня и начало июля – это пора активного цветения картофеля. Этот момент важно не пропустить, и правильно удобрить грядки, чтобы получить щедрый урожай картофеля, который размером будет с большой кулак.

Как отмечает портал prostoway, способствовать формированию больших плодов помогает такой элемент как калий. Именно его необходимо внести в корневую систему, что картофель вырос большим и вкусным.

Не спешите сразу бежать в магазин за калийными удобрениями, ведь можно воспользоваться бесплатным "аналогом" — обычным пеплом. Он является эффективным источником питания для картофеля. Такую подкормку стоит вносить с интервалом в 2 недели на картофельную грядку.

Для этого есть два способа: в сухом и "мокром" виде (разбавленный с водой). При чем неважно какой способ вы выберите, эффект будет одинаково заметен.

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