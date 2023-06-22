Смешайте эти компоненты и пыль еще долго не появится в доме: чудодейственное средство для уборки

Сделанный своими руками спрей помогает дольше сохранять чистоту в доме

Уборка — хоть и необходимая процедура, но далеко не самая приятная. Ради сокращения количества работы по дому приходится прибегать к разнообразным хитростям.

Одной из таких поделилась блогер Mama Mila. Для того чтобы в доме долго не собиралась пыль она советует использовать самодельное средство из доступных компонентов.

Как сделать спрей для удаления пыли

Смешайте одну чашку воды с четвертью чашки уксуса, добавьте четыре капли лимонного масла, а затем две столовые ложки кокосового масла. Полученную смесь перелейте в емкость с пульверизатором. Перед использованием хорошо взболтайте средство.

Распылите спрей на мебель и протрите ее мягкой тканью из микрофибры.

Блогер заверяет, что уксус будет очищать поверхности от грязи, лимонное масло поможет хорошо отполировать мебель, а кокосовое масло будет предотвращать появление пыли на поверхностях.

Перед использованием этого средства рекомендуется проверить его действие на незаметном участке мебели.

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