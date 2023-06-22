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Подойдет для удобрений и не только: как яичная скорлупа может стать незаменимым помощником на даче

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Как использовать яичную скорлупу для огорода
Как использовать яичную скорлупу для огорода. Фото fermilon

Эксперты настоятельно не рекомендуют выбрасывать скорлупу в мусорное ведро

Опытная хозяйка обязательно придумает, как на даче можно использовать банановую кожуру или скорлупу от яиц. Ведь в этих отходах содержатся полезные вещества, в частности калий, которые могут принести пользу огороду.

На самом деле яичная скорлупа имеет множество применений, поэтому не спешите от нее избавляться. Как она может помочь дачникам эксперты рассказали в материале "24 канала".

Как использовать яичную скорлупу для огорода

Удобрения рассады

Если хотите "подкормить" свои растения на огороде. Возьмите скорлупу от пяти яиц, перетрите ее мелко, залейте кипятком и накройте крышкой. Оставьте настаиваться 7 дней. Затем полученную смесь разведите с водой в соотношении 1:3 и используйте для рассады.

Борьба с вредителями

Яичная скорлупа поможет отпугнуть вредителей, таких как "черная ножка", колорадский жук или улитки. Ее нужно измельчить и прокопать между рядами на огороде. В этом случае она также послужит как удобрение.

Раскисление почвы

Этот метод поможет растениям, которые растут на нейтральной или слабощелочной земле, в частности помидорам, тыкве, зелени. Порошок из яичной скорлупы необходимо рассыпать по грядкам из расчета 1 стакан на 1 кв. м.

Разрыхление почвы

Также яичная скорлупа помогает разрыхлить почву, уменьшая ее насыщенность. А еще благодаря этому, вода и воздух будут лучше поступать к земле, что положительно скажется на будущем урожае.

Мульчирование

Возьмите яичную скорлупу, разломайте (необязательно измельчать в порошок) и посыпьте грунт. Она долго не будет перегнивать благодаря плотной структуре. Земля в свою очередь не будет пересыхать, а растения будут защищены от вредителей.

"Телеграф" писал ранее, чем поливать помидоры, чтобы они росли крепкими. Хозяйкам рассказали, как приготовить натуральное удобрение.

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#Огород #Лайфхак #Яичная скорлупа