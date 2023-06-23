Идеальная пшенная каша: повара знают секретный способ, с которым она не горчит

Прекрасный вариант гарнира

Недавно мы рассказывали, как правильно варить манную крупу. Теперь делимся секретами приготовления пшенной каши.

Современные кулинары редко ее готовят всему виной горчинка, которую готовая каша иногда имеет. Как пишут " Знай ", чаще крупа горчит из-за качества зерна. Например, если во время хранения зерно намокло или увлажнилось. Также горечь может появиться, если при уборке зерна в пшено случайно попали другие растения. Но правильно приготовленная каша не будет отдавать горечью.

Как варить пшено, чтобы оно не горчило

Крупу следует тщательно промыть – в теплой и холодной воде. Сначала на 20 минут заливаем горячей водой, затем хорошо промываем под холодной проточной водой. Промывку также можно совместить с варкой — пшено просто доводят до кипения, а затем воду сливают и снова наливают чистую и холодную.

Но лучший способ – замочить крупу на 5-6 часов в холодной воде. Можно подсушить пшено на сковороде до золотистого цвета.

Если даже после этих манипуляций каша все равно будет горькой, значит причина в качестве крупы. Лучше отказаться от ее употребления. Также мы рассказывали, как правильно выбирать капусту.