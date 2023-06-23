Одни любят "покушать", другие — нет: какие овощи не сильно нуждаются в удобрениях

Растения, подобно всем организмам, нуждаются в питательных веществах

Регулярное удобрение растений в саду и огороде помогает эффективно бороться с сорняками, вредителями и болезнями. Своевременное внесение удобрений способствует повышению урожайности овощей и фруктов.

Однако не все дачники знают, что одни овощные культуры нуждаются в удобрениях очень сильно, тогда как другие — намного реже, пишет bb.lv.

Удобрять или не удобрять

Овощи, такие как белокочанная капуста (включая савойскую, цветную и кольраби), томаты, огурцы, баклажаны, перец, лук-порей, патиссоны, тыква, сельдерей и ранний картофель, очень требовательны к органическим удобрениям.

С другой стороны, морковь, салат, петрушка, пастернак, цикорий, шпинат, чеснок, бобы, фасоль, дыня, горох, редька, свекла и редис менее требовательны. Они нуждаются в органических удобрениях в меньшем количестве.

Среди плодовых овощей наиболее требовательны огурцы и томаты. Для этих культур необходимо вносить органические удобрения в дозе не менее 10 кг на квадратный метр.

При планировании посадки следует учитывать особенности каждой культуры и организовывать чередование растений таким образом, чтобы каждую грядку можно было удобрить навозом или компостом один раз в два-три года.

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