Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Овны будут невероятно удачливы, а Дев накроет депрессия

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

В конце июня некоторых может накрыть дурное настроение и невзгоды, в то время как другие наоборот будут наслаждаться жизнью и добиваться успехов.

Об этом можно судить по картам Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 26 июня по 2 июля 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Девятка пентаклей

Также эта карта называется Владыкой материального достатка, и это название говорит само за себя. В ближайшие дни Вы можете получить вознаграждение за свои труды, при этой не бойтесь начинать что-то новое, ведь удача будет на Вашей стороне.

Телец — перевернутый Туз мечей

В этом положении карта предупреждает, что Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Близнецы — Семерка пентаклей

Еще эта карта называется "Настойчивость", и она указывает на то, что Вы дождались плодов своих трудов, но почему-то не очень ими довольны. Возможно, Вы ожидали большего, а может быть хотели чего-то другого. Карта советует не принимать поспешных решений, замедлиться, уделить время близким, а может быть даже порадовать кого-то приятным сюрпризом.

Рак — перевернутая Двойка мечей

Ракам эта карта выпадает вторую неделю подряд. Она говорит, что, возможно, какое-то время Вы пребывали в бездействии, пытаясь принять решение, как двигаться дальше, — в этом положении карта указывает, что решение принято и Вы будете двигаться дальше. Насколько удачным было это решение, покажет время.

Лев — Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что ближайшая неделя у Вас будет благоприятной день для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Дева — Девятка мечей

Вы можете столкнуться с наплывом вины и отчаяния, из-за чего могут возникнуть растерянность и даже ненависть к себе. Что бы не случилось, — не вините себя слишком сильно, и рано или поздно все невзгоды закончатся.

Весы — Правосудие (Справедливость)

Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. В течение следующей недели Вам возможно удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.

Скорпион — перевернутая Жрица

На неделе у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшее время меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.

Стрелец — Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Козерог — перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта предупреждает, что на неделе возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.

Водолей — Повешенный

Несмотря на мрачное название, эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Скоро у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. В любом случае, не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Рыбы — перевернутая Императрица

В ближайшие дни в Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.