Кротов вы больше не увидите: бабушкины средства, как отогнать вредителя от сада

Эти хитрости с легкостью избавят вас от проблем с кротами.

Кроты любят рыть туннели и часто оставляют повсюду следы своего пребывания в саду и на огороде. Они нарушают корневую систему растений, из-за чего ваш сад и урожай может пострадать. Желательно этих непрошенных гостей из своего участка выпроваживать.

Чтобы сохранить корни ваших самых растений и сохранить ваши овощи, можно использовать 100% натуральные советы еще наших бабушек, пишет santeplus. Вашему вниманию три эффективных лайфхака, как отогнать кротов.

Как избавиться от кротов в саду

С помощью растений

Некоторые сорта растений не нравятся кротам. Их интенсивный запах действует как естественный и экологический репеллент! В списке: императорская корона, чеснок, лук, нарциссы, рябчики, гиацинт, каперсовый молочай. Просто посадите несколько в стратегических уголках вашего сада, чтобы избавиться от вредителя навсегда.

С помощью уксуса

Уксус является одним из многих натуральных репеллентов. Кроты ненавидят его резкий запах и быстро от него убегают. В пульверизаторе смешайте немного уксуса с водой, которой должно быть в три раза больше. Затем распылите смесь в норы и ходы, вырытые кротами.

Будьте осторожны при распылении раствора в саду, ведь уксус может нанести вред близлежащим растениям.

С помощью кофейной гущи

Кофейная гуща – отличное средство от кротов. Интенсивный запах кофе не нравится этим мелким млекопитающим и отталкивает их. Рассыпьте кофейную гущу на газоне и в саду, а также в отверстиях туннелей, вырытых кротами, полностью закрывая отверстия.

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