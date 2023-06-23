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Кротов вы больше не увидите: бабушкины средства, как отогнать вредителя от сада

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Кроты также могут переносить паразитов, таких как клещи, блохи Новость обновлена 23 июня 2023, 14:35
Кроты также могут переносить паразитов, таких как клещи, блохи. Фото faktypro.com.ua

Эти хитрости с легкостью избавят вас от проблем с кротами.

Кроты любят рыть туннели и часто оставляют повсюду следы своего пребывания в саду и на огороде. Они нарушают корневую систему растений, из-за чего ваш сад и урожай может пострадать. Желательно этих непрошенных гостей из своего участка выпроваживать.

Чтобы сохранить корни ваших самых растений и сохранить ваши овощи, можно использовать 100% натуральные советы еще наших бабушек, пишет santeplus. Вашему вниманию три эффективных лайфхака, как отогнать кротов.

Как избавиться от кротов в саду

  • С помощью растений

Некоторые сорта растений не нравятся кротам. Их интенсивный запах действует как естественный и экологический репеллент! В списке: императорская корона, чеснок, лук, нарциссы, рябчики, гиацинт, каперсовый молочай. Просто посадите несколько в стратегических уголках вашего сада, чтобы избавиться от вредителя навсегда.

  • С помощью уксуса

Уксус является одним из многих натуральных репеллентов. Кроты ненавидят его резкий запах и быстро от него убегают. В пульверизаторе смешайте немного уксуса с водой, которой должно быть в три раза больше. Затем распылите смесь в норы и ходы, вырытые кротами.

Будьте осторожны при распылении раствора в саду, ведь уксус может нанести вред близлежащим растениям.

  • С помощью кофейной гущи

Кофейная гуща – отличное средство от кротов. Интенсивный запах кофе не нравится этим мелким млекопитающим и отталкивает их. Рассыпьте кофейную гущу на газоне и в саду, а также в отверстиях туннелей, вырытых кротами, полностью закрывая отверстия.

Ранее "Телеграф" писал о том, что свой огород важно защищать от муравьев, которые способны навредить растениям. Это также можно сделать при помощи самых простых, но действенных методов.

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#Растения #Огород #Вредитель #Кроты