Как вырастить свеклу крупной и сладкой: простые советы для дачников

Чтобы свекла была по-настоящему крупной, регулярного полива недостаточно

Если хотите по окончанию огородного сезона получить богатый урожай вкусной и крупной свеклы, растению нужно обеспечить все условия – уход, полив, подкормку.

Свекла очень требовательна к поливу в начале сезона и во время роста, обращает внимание Telegram-канал СОДа. Если на участке будет скудный нерегулярный полив, на выходе вы получите горькие корнеплоды.

Очень важно прореживать грядки со свеклой. Дело в том, что семена свеклы многоростковые и из одной семечки может вырасти сразу несколько корнеплодов. Даже у опытных дачников посевы этого овоща всегда выходят густыми. Но для получения крупных плодов нужно, чтобы они росли друг от друга на достаточно большом расстоянии — не меньше 15-20 см.

И конечно же не стоит забывать о подкормке.

Как ранее писал "Телеграф", для свеклы подойдет подкормка из золы и коровяка. Также для этого корнеплода используют в качестве подкормки соль.