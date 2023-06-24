Этим знакам Зодиака карты Таро советуют срочно отдохнуть: не то натворите бед

Эти знаки будут склонны к самокопанию и ошибкам на следующей неделе

Современная жизнь очень динамична, и многие привыкли жить, словно белка в колесе, решая много вопросов сразу. Однако четырем знакам Зодиака стоит замедлится и дать себе отдохнуть, чтобы не наделать ошибок.

Этими знаками являются Близнецы, Дева, Скорпион и Козерог, — говорит общий расклад Таро на неделю с 26 июня до 2 июля.

Близнецам выпала Семерка пентаклей

Еще эта карта называется "Настойчивость", и она указывает на то, что Вы дождались плодов своих трудов, но почему-то не очень ими довольны. Возможно, Вы ожидали большего, а может быть хотели чего-то другого. Карта советует не принимать поспешных решений, замедлиться, уделить время близким, а может быть даже порадовать кого-то приятным сюрпризом.

Девам выпала Девятка мечей

Вы можете столкнуться с наплывом вины и отчаяния, из-за чего могут возникнуть растерянность и даже ненависть к себе. Дайте себе отдохнуть и сделайте паузу в самокопании, — невзгоды скоро должны закончиться.

Скорпионам выпала перевернутая Жрица

На неделе у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшее время меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.

Козерогам выпал перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта предупреждает, что на неделе возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака повезет в любви в 2023 году по картам Таро.