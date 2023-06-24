Не умеют откладывать и влезают в долги: названы знаки Зодиака, которые не "дружат" с деньгами

Эти знаки не умеют жить по средствах

Есть знаки Зодиака, которым очень везет в финансовых делах, в этом месяце два таких счастливчика, а есть те, которые совершенно не умеют "дружить" с деньгами, из-за этого попадают в разного рода неприятности. Чаще всего у этих знаков появляются долги, потому что они не умеют правильно распределять свои ресурсы.

Астрологи отмечают, что таким людям бывает тяжело, но не потому что они не умеют или не хотят зарабатывать, а потому что живут не по средствам, не научились откладывать и экономить. Что это за знаки рассказано в материале издания "Апостроф".

Каким знакам Зодиака не везет в финансах

Водолей

Люди, рожденные под этим знаком, отличаются транжирством. Когда у них появляется лишняя копейка, вместо того, чтобы ее отложить, они начинают придумывать, как ее быстрее потратить. Водолеи любят жить роскошно, но зачастую они по уши увязают в долгах. Но этот знак очень щедрый, поэтому никогда не будет жалеть денег на родных и близких людей

Рыбы

Представители этого знака могут длительное время делать вид, что все идет хорошо, но обычно это не так, поскольку Рыбы часто берут в долг больше, чем способны вернуть, а потом живут на "режиме экономии". Но парадоксально то, что у этого знака всегда находится человек, помогающий им материально.

Стрелец

Этот знак также привык жить красиво, поэтому не жалеет денег на себя и создание комфортной жизни. Но Стрельцы часто полагаются в денежных делах на других — женщины надеются встретить более обеспеченного мужчину, а мужчины рассчитывают на помощь друзей.

"Телеграф" писал ранее, какие знаки Зодиака являются "любимчиками" Вселеннойедителем из любой ситуации.