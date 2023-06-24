Деньги на ветер: пять фатальных ошибок, которые совершают девушки при выборе летней обуви

Нужно ориентироваться на качество и комфорт, а не на "красоту".

Обувь – важный элемент образа, поэтому ее нужно не только уметь правильно чистить, но и выбирать. А многие девушки допускают в этом процессе ошибки, за которые расплачиваются потом их красивые ножки.

Эксперты в материале OBOZREVATEL рассказали, что это за ошибки и почему так важно в первую очередь ориентироваться при выборе обуви на комфорт и качество, а не на внешний вид изделия.

Какие ошибки допускают при выборе летней обуви

Чересчур высокий каблук

Не все девушки уверенно чувствуют себя на каблуках, поэтому не стоит перегибать с высотой. Плюс ко всему, в такой обуви сложно проходить весь день, потому что ноги быстро устают, поэтому стоит присмотреться к более удобным моделям.

Узкая подошва

Эксперты говорят, что при выборе сандалий или босоножек нужно обращать внимание на то, чтобы в обуви не была слишком узкая подошва, иначе вам будет некомфортно ходить. Необходимо, чтобы часть подошвы совпадала или слегка превосходила ширину вашей стопы.

Тугие ремешки

Не стоит выбирать в жаркую погоду обувь с тугими ремешками, потому что у вас появятся мозоли и синяки, а вашим ножкам ни к чему такие страдания. Лучше взять босоножки по размеру с регулирующими деталями.

Неудобный подъем

В таких моделях изгиб ступни не соответствует изгибу обуви, поэтому ходить без боли в них не получится. Эксперты говорят, что можно травмировать ноги, поэтому следует быть внимательнее при выборе.

Полностью плоская подошва

Не выбирайте такую обувь, потому что рискуете приобрести себе плоскостопие и ряд других проблем, связанных с опорно-двигательной системой. Более того, такая модель будет визуально укорачивать ноги.

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