Финансовый гороскоп Таро на неделю: Рыб ждут провальные проекты, а Раков, - много денег

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

В конце июня в 2023 года некоторых подстерегает финансовый застой и проблемы в работе, в то время как другие наоборот смогут получить новые источники дохода и успешно решить все вопросы.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутая Тройка пентаклей

В этом положении карта говорит, что на следующей неделе Вы будете склонны работать лениво и халтурно, так что особых продвижений ожидать не стоит. Также у Вас могут быть мелкие, но досадные денежные неприятности.

Телец — перевернутая Королева кубков

В данном положении карта говорит, что на следующей неделе Вы будете выбиты из колеи и эмоционально нестабильны. В финансовом плане у Вас вряд ли что-то изменится к лучшему, но Вас это не особо будет заботить.

Близнецы — Королева мечей

Это сильная и независимая королева, которая умеет добиваться своего, но с деньгами она не очень дружит, а потому не проявляйте излишней доверчивости, избегайте "скользких" сделок и сомнительных схем.

Рак — Восьмерка жезлов

Эта карта обещает приток денег, получение хороших инвестиций, кредита, премии или нового источника дохода.

Лев — перевернутая Четверка мечей

В этом положении карта говорит, что на следующей неделе Вы можете быть не организованы и летать в облаках, в связи с чем планы и творческие задумки реализовать не удастся.

Дева — перевернутая Девятка мечей

Карта указывает, что в ближайшую неделю Вы будете склонны накручивать себя, может быть страх и стыд, может казаться, что весь мир против Вас, в том числе и в плане денег. Скорее всего, Ваши страхи не имеют основы в реальности, просто переждите этот период.

Весы — Семерка мечей

На следующей неделе Вас может ждать подвох в рабочих вопросах и будет трудно закончить все начатые дела. Карта рекомендует посвятить время себе, чтобы восполнить растраченные ресурсы, и быть внимательным, чтобы не наделать ошибок.

Скорпион — Четверка жезлов

Эта карта обещает денежные поступления, преуспевание в делах, хорошие вложения и обретение финансовой стабильности. Также у Вас могут успешно решиться какие-то жилищные вопросы.

Стрелец — Верховная Жрица

Карта советует, что лучше пока не думать о бренных деньгах, а заниматься саморазвитием и становиться мудрее. Полагайтесь на свою интуицию, она не подведет.

Козерог — Пятерка кубков

В течение следующей недели Вы можете столкнуться с убытками или непредвиденными расходами, или же получить меньший гонорар, чем рассчитывали, — однако не стоит сильно беспокоиться, это будет иметь временный характер. Также возможно получение прибыли, которая Вас огорчит (например, наследство).

Водолей — Правосудие

Ваши финансовые дела сложатся хорошо, денежный спор может закончиться с выгодным для Вас результатом, Вам могут вернуть долг или выплатить компенсацию.

Рыбы — перевернутый Иерофант

В перевернутом положении карта предсказывает интриги, потерю авторитета, авантюры и провальные проекты.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака стоит срочно отдохнуть по картам Таро, чтобы не натворить бед.