Финансовый гороскоп Таро на неделю: Рыб ждут провальные проекты, а Раков, - много денег
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Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели
В конце июня в 2023 года некоторых подстерегает финансовый застой и проблемы в работе, в то время как другие наоборот смогут получить новые источники дохода и успешно решить все вопросы.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.
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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:
Овен — перевернутая Тройка пентаклей
В этом положении карта говорит, что на следующей неделе Вы будете склонны работать лениво и халтурно, так что особых продвижений ожидать не стоит. Также у Вас могут быть мелкие, но досадные денежные неприятности.
Телец — перевернутая Королева кубков
В данном положении карта говорит, что на следующей неделе Вы будете выбиты из колеи и эмоционально нестабильны. В финансовом плане у Вас вряд ли что-то изменится к лучшему, но Вас это не особо будет заботить.
Близнецы — Королева мечей
Это сильная и независимая королева, которая умеет добиваться своего, но с деньгами она не очень дружит, а потому не проявляйте излишней доверчивости, избегайте "скользких" сделок и сомнительных схем.
Рак — Восьмерка жезлов
Эта карта обещает приток денег, получение хороших инвестиций, кредита, премии или нового источника дохода.
Лев — перевернутая Четверка мечей
В этом положении карта говорит, что на следующей неделе Вы можете быть не организованы и летать в облаках, в связи с чем планы и творческие задумки реализовать не удастся.
Дева — перевернутая Девятка мечей
Карта указывает, что в ближайшую неделю Вы будете склонны накручивать себя, может быть страх и стыд, может казаться, что весь мир против Вас, в том числе и в плане денег. Скорее всего, Ваши страхи не имеют основы в реальности, просто переждите этот период.
Весы — Семерка мечей
На следующей неделе Вас может ждать подвох в рабочих вопросах и будет трудно закончить все начатые дела. Карта рекомендует посвятить время себе, чтобы восполнить растраченные ресурсы, и быть внимательным, чтобы не наделать ошибок.
Скорпион — Четверка жезлов
Эта карта обещает денежные поступления, преуспевание в делах, хорошие вложения и обретение финансовой стабильности. Также у Вас могут успешно решиться какие-то жилищные вопросы.
Стрелец — Верховная Жрица
Карта советует, что лучше пока не думать о бренных деньгах, а заниматься саморазвитием и становиться мудрее. Полагайтесь на свою интуицию, она не подведет.
Козерог — Пятерка кубков
В течение следующей недели Вы можете столкнуться с убытками или непредвиденными расходами, или же получить меньший гонорар, чем рассчитывали, — однако не стоит сильно беспокоиться, это будет иметь временный характер. Также возможно получение прибыли, которая Вас огорчит (например, наследство).
Водолей — Правосудие
Ваши финансовые дела сложатся хорошо, денежный спор может закончиться с выгодным для Вас результатом, Вам могут вернуть долг или выплатить компенсацию.
Рыбы — перевернутый Иерофант
В перевернутом положении карта предсказывает интриги, потерю авторитета, авантюры и провальные проекты.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака стоит срочно отдохнуть по картам Таро, чтобы не натворить бед.