Чем нельзя протирать смартфон, чтобы не повредить экран: 4 средства в "черном списке"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Забудьте о зубной пасте и протирании об джинсы
Как мы знаем, на экране телефона при частом использовании быстро появляются следы пальцев и другие пятна. В результате устройство выглядит неопрятно, поэтому экран смартфона нужно время от времени протирать. Но важно помнить, что не все средства подходят для этой цели. Некоторые известные методы очистки могут серьезно повредить и поцарапать дисплей.
Есть четыре вредных средства, которые опасны для экрана мобильного телефона. Об этом пишет "Хочу".
Зубная паста
Зубная паста не способна устранить царапины с экрана смартфона. Ее применение может повредить защитное олеофобное покрытие и неблагоприятно сказаться на состоянии дисплея.
Химические и бытовые средства
Использование порошков, жидкостей, содержащих спирт, и перекиси водорода для очистки экрана мобильного телефона может нанести ущерб защитному слою и привести к возникновению трудноудаляемых разводов.
Джинсовая ткань
Многие люди протирают экран своего телефона о свои джинсы. Это помогает удалить загрязнения, однако делает экран более подверженным царапинам.
Бумага
Такое действие может нанести вред олеофобному покрытию и вызвать появление царапин.
Чем можно протирать экран телефона
Для очистки экрана смартфона стоит применять мягкие тряпочки из микрофибры. В магазинах также можно приобрести специальные салфетки, предназначенные для удаления загрязнений с экранов различных устройств. Также вы можете взять кусок безопасной ткани, смоченной в чистой воде, и использовать ее для протирки.
Ранее мы писали, что нужно сделать со смартфоном перед протираем экрана. Если упустить один важный момент, может случиться неприятность.