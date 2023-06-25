Огурцов станет в два раза больше: дачникам рассказали о необычной, но эффективной подкормке

Огурцы требуют к себе постоянного внимания

Учитывая, что огурцы являются довольно капризным растением, нужно знать все тонкости по уходу за ними. И в первую очередь овощу нужна почва, наполненная ценными минералами, соответственно, огурцы нужно правильно подкармливать, чтобы получить качественный урожай.

Эксперты не советуют применять различную "химию", потому что есть более эффективное и натуральное средство, которое повышают иммунитет растения и помогает ему расти быстрее. Что это за средство рассказали в материале Belnovosti.

Чем подкормить огурцы

Огородникам рекомендуют использовать в качестве подкормки "живое пиво" и исключительно безалкогольное, потому что в нем содержится много азота, фосфора, калия, железа, магния и других ценных минералов. В итоге, после обработки хмельного напитка, улучшается цветение овощей.

Алкогольные напитки использовать не стоит, потому что эффект будет противоположный. И перед тем, как выполнять подкормку, нужно открыть пиво и подождать, чтобы вышел газ.

"Телеграф" писал ранее, как правильно хранить огурцы в холодильнике. Эксперты рассказали, какие условия им необходимы.